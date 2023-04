El turisme no condicionarà les restriccions per la sequera

L'arribada del turisme suposa un augment del consum d'aigua, un fet que preocupa per la sequera extrema que pateix Catalunya. Així ho afirma l'Agència Catalana de l'Aigua, que aquest dimecres ha confirmat que això no farà variar les restriccions d'aigua. El director de l'ACA, Samuel Reyes, ha assegurat que ja compten amb l'increment del volum de turistes i que no es canviaran les previsions.

Molts hotels i locals de turisme ja estan adoptant mesures per estalviar aigua, com reguladors de cabal a les aixetes de les dutxes i rentamans, per adaptar-se a la situació de sequera. Però queda en mans del visitant fer-ne un consum responsable i, per exemple, fer servir la dutxa en compte de la banyera. En aquest sentit, l'ACA anima al turisme a implementar bones pràctiques.