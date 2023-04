L'actualitat d'aquest dimecres passa per la reunió de la Mesa del Parlament per tractar la petició de vot telemàtic presentada pel diputat Lluís Puig (JxCat) i reconsiderar aquesta petició del Grup Socialistes i Units per Avançar.

A Madrid, aquest dimarts al matí es reuneix la taula de la sequera al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. La consellera Jordà hi participa.

D'altra banda, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre inicia una nova campanya de vigilància i control del cargol poma al tram del riu entre Tortosa i Miravet (Tarragona).

A la tarda, el president Aragonès es reuneix amb els membres del Consell Acadèmic que assessorarà el Govern en la proposta d'Acord de Claredat.