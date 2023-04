Ángela Rodríguez: "El pacte PSOE-PP és decebedor"

Ángela Rodríguez admet la decepció amb la reforma socialista de la llei del 'només sí és sí': "El PSOE sempre mira a la seva dreta pels temes feministes. El pacte és decebedor". "A nosaltres és a qui més ens dol trobar-nos això al govern de coalició, però ho hem de dir per què ho volem parar", ha insistit. La Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere creu que les dones estan més desprotegides amb la reforma socialista. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, insisteix que volen reformar la llei reduint el "marge d'interpretació" del poder judicial, per la qual cosa demana al PSOE "si us plau" que els truqui: "Reformem la llei, però en un sentit feminista". Reivindica que el seu espai és "més necessari que mai", per la qual cosa descarta dimissions: "Més aviat al contrari". "M'agradaria que tots tinguéssim la mateixa força a l'hora de defensar els arguments", ha dit preguntada sobre si Yolanda Díaz ha fet tot el possible per evitar que tiri endavant la reforma socialista