Catalunya es troba entre les comunitats autònomes que més es podrien beneficiar de la nova mesura del Govern espanyol en matèria d'habitatge, la mobilització de 50.000 pisos de la Societat de Gestió d'Actius procedents de Reestructuració Bancària a lloguer social. I és que el territori català concentrarà una quarta part dels habitatges, només superada per la Comunitat Valenciana.

El Consell de Ministres ha tirat aquest dimarts endavant el pla per ampliar el parc de lloguer social. Una mesura que arriba després que la setmana passada hi hagués un primer acord per la llei d'habitatge espanyola que preveu regular els preus dels lloguers. Entitats com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca han celebrat l'anunci del Govern. El sector immobiliari ha aplaudit la iniciativa, però alerta de la dificultat que comportarà casar l'oferta de la Sareb amb les zones on hi ha més demanda d'habitatge.

Catalunya, segona comunitat amb més pisos de la Sareb S'estima que la Sareb té uns 10.000 habitatges a Catalunya. És la segona comunitat que més en té després de la valenciana. De fet, fa mesos que la Generalitat i l'empresa controlada per l'Estat negocien la que pot ser la venda més gran de llars a una autonomia, superant les 500 que s'han transferit a la Comunitat Valenciana. Un pla que els agents de la propietat catalana aplaudeixen, tot i arribar 10 anys tard, perquè evita les mesures coercitives com el lloguer forçós o l'expropiació. Però adverteixen que tindrà la dificultat d'aparellar la ubicació de l'oferta de la Sareb amb on es necessiten els habitatges. Segons Carles Sala, portaveu dels API, la via per facilitar l'accés a l'habitatge als municipis més tensionats és la construcció, no la compra d'actius. En qualsevol cas, el Govern català ha demanat a l'espanyol consens a l'hora de tirar endavant el pla. A més, la portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha reclamat la llista dels pisos de la Sareb a Catalunya per comprar-los i destinar-los a lloguer social. Plaja ha recordat que una de les línies d'actuació en matèria d'habitatge és la compra d'uns 1.000 habitatges propietat de grans tenidors per 100 milions d'euros.

La PAH celebra l'anunci La PAH feia temps que reivindicava aquest avenç en matèria d'habitatge, segons ha assegurat la seva portaveu, Lucia Delgado. En una entrevista al Cafè d'idees, ha celebrat la mobilització de 50.000 habitatges de la Sareb per a lloguer social, però espera que no es quedi en un anunci electoralista: "Que ho faci abans de les eleccions municipals", ha reclamat al president del Govern, Pedro Sánchez. D'altra banda, Delgado considera insuficient la llei de l'habitatge i creu que queda "molt lluny" del que reclamen. Defensa que limitar l'increment dels preus del lloguer no és l'única solució, sinó que cal promoure mesures "excepcionals" per fer que els preus abaixin: "Hauria de baixar l'índex". Els experts, per la seva banda, alerten que els controls de lloguer poden desincentivar l'oferta, quan el que fa falta, segons asseguren, és ampliar el mercat. En aquest sentit, el catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, José García Montalvo, veu amb bons ulls la proposta d'habilitar pisos de la SAREB, però avisa que estan mal localitzats.