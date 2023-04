PAH: "La llei d'habitatge queda molt lluny del que reclamem"

La portaveu de la PAH, Lucía Delgado, remarca que fins ara no s'havia pogut tirar endavant la llei estatal d'habitatge, després d'anys impulsant iniciatives. "Queda molt lluny del que reclamem", ha destacat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que "anul·la el que era bastant irreal i il·legal", com són els desnonaments amb data oberta. I adverteix sobre la intermediació entre parts en els desnonaments: "Estem allargant el temps i no donant una solució". Celebra la mobilització de 50.000 habitatges a la Sareb per a lloguer assequible, però demana que es faci abans de les eleccions municipals. I creu que la regulació de l'increment del preu del lloguer és "una posició poc valenta".