La 33a edició de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) converteix la ciutat en la capital de moda nupcial fins a finals de setmana. La fira s'ha convertit en la més important del món, passant per davant de la de Milà o la de Nova York. La Fira de Barcelona, doncs, espera rebre més de 20.000 visitants, una xifra que supera els rècords de totes les edicions anteriors.

Com ja és tradició, la marca espanyola Jesús Peiró ha estat l'encarregada d'inaugurar les desfilades amb la mostra de la seva nova col·lecció bridal. Altres marques espanyoles de gran renom i èxit participaran també en les desfilades presentar les seves peces, que cada vegada són més artesanals i personalitzades , amb els motius florals en tendència. La marca insígnia Rosa Clará també hi participarà i el grup Pronovias serà l'encarregat de tancar les desfilades amb la seva línia "Atelier".

D'altra banda, per Espanya la moda nupcial representa una part importantíssima dins del sector tèxtil. Només els vestits de núvia representen el 13% del nínxol del conjunt tèxtil espanyol i les seves exportacions representen fins a 670 milions d'euros . A Espanya, una núvia es gasta de mitjana 2.100 euros en el seu vestit , tot i que cada vegada està més de moda tenir un segon "look" després de la cerimònia.

La BBFW, un referent mundial

Després d'uns anys marcats per la pandèmia de la Covid i les restriccions per aquesta, l'edició d'enguany torna a la completa normalitat i preveu que els visitants asiàtics tornin a ser els més nombrosos. A països com la Xina i l'Índia, i països d'Amèrica Llatina, els casaments estan a l'alça, mentre que aquesta mena de celebracions són cada vegada menys comunes a Europa. Això explica el perquè que la majoria de vestits espanyols s'exportin a l'estranger, sobretot a Àsia.

Les marques catalanes suposen un 41% del total de la xifra de negoci espanyola Barcelona Bridal Fashion Week

D'aquesta manera, el 80% del gairebé milió de vestits de núvia que es confeccionen a Espanya cada any, es venen a botigues multimarca i grans magatzems estrangers. Les exportacions del sector signifiquen, aproximadament, 650.000 euros, i és per això que no sorprèn que el 70% de les marques visitants siguin internacionals. La directora de la fira ha volgut recordar que el sector de moda nupcial mobilitza fins a 300.000 milions d'euros l'any i la de Barcelona és la fira més important del món: "les marques saben que no ser aquí és no ser-hi".