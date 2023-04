00:52

Dissenyadors d'arreu del món es donen cita a Barcelona aquesta setmana per la fira de vestits de núvia que té lloc al recinte de Fira a Plaça Espanya.

A Espanya es fabriquen cada any prop d'un milió de vestits de núvia i n'és el segon exportador de tot el món. El 42% es produeixen a Catalunya. D'aquí la importància de saló Barcelona Bridal Week que fins al cap de setmana aplega els millors dissenyadors del planeta.

La inflació també ha arribat a la moda nupcial, tot i que ara com ara no és una barrera per molts nuvis que pensen a casar-se. També participen en el saló marques ucraïneses que resisteixen malgrat la guerra. Aquest dijous han desfilat les firmes ucraïneses Wona Concept i Eva Lendel | INFORMA: Àlex Cabrera