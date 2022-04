Hay ganas de desfiles presenciales, ganas de ver de cerca, de tocar, se sentir. Tanto en los que nos sentamos a pie de pasarela como en los diseñadores. Yolanda Pérez, directora artística y 'curranta' de la casa Yolancris lo define así de bien. ¡Hostia, es que hay 200 corazones latiendo a la vez. ¡Es algo muy bestia, y eso no lo supera lo digital!". Cierto, un desfile como el suyo se disfruta mucho mejor en vivo. Solo así aprecias los detalles, la calidad de los tejidos, la excelencia del patrón. El digital es más cinematográfico, pero todos sabemos que el cine es experto a la hora de engañar. La colección se llama She (ella) y es más que un homenaje a la mujer y a la belleza femenina en todas sus expresiones. Es el resultado de escuchar las historias que hay detrás de cada mujer, de cada novia, para enmarcar la individualidad frente a la globalización y la impersonalidad, para remarcar la autenticidad de cada novia. "He querido tener en cuenta todas las opiniones que hemos recogido todo este tiempo de nuestras propias clientas.

Resucitando los 60 Los vestidos cabalgan entre varios estilos, todos vinculados a la casa. Hay vestidos boho, canallas y bellísimos; vestidos antibride, para las que huyen de lo convencional; y vestidos alta costura, fabulosas creaciones que llevan un trabajo de artesanía y que encierran todo el talento de Yolanda y su equipo. Cada uno de ellos impresiona en solitario, y todos juntos te desarman. Vemos tejidos muy trabajados, pero de repente entran en escena los lisos. "Mira, yo he arriesgado en esta colección, porque quería meterme más en el patrón más liso, más de la década de los 60. Yo soy una enamorada de lo que fue Courrèges en su momento", dice. Y se nota su admiración en pequeños homenajes: como los vestidos que parecen un 'dos piezas' pero que están unidos en un punto especial. Como si fuera un trikini. "Correcto. ¡Cuesta eso de hacer un vestido con aberturas que no se te mueva y no se te vaya!".

Flecos, pero no de copla Yolanda tiene un don: trabaja con tejidos y estilos que pueden llevar el vestido al estilo 'señora' pero logra que sean jóvenes, frescos y con ese punto roquero que le caracteriza. "Yo lucho porque la novia sea moderna", dice. Sus novias modernas se visten con todo tipo de vestidos. Vemos vestidos mini, algunos con cola; vestidos más clásicos que se renuevan con juegos de ventanas en la cadera; diseños sofisticados y muy sensuales; conjuntos de abrigo y pantalón oversize; vestidos con hombreras maxi, escotes maxi y aberturas maxi; vestidos de cuello alto, manga larga y falda en cola que sorprenden con la espalda al aire; vestidos con flecos, que se alejan del estilo clásico del mantón de Manila y en folklore para acercarse más al estilo country; vestidos en color crema, muy setenteros, que se ven ahora modernísimos; y un vestido en un delicado verde agua, que ha cerrado el desfile.

El corsé que no oprime La bandera de tejidos tiene mucha fuerza, pero ella logra que los vestidos parezcan ligeros. "Algunas clientas no quieren que el vestido pese, no quieren sentir que van tirando de un 'vestidazo' y por eso hemos trabajado mucho en aligerarlos, por dentro y por fuera. Llama la atención la labor de corsetería, deconstruyendo esta pieza hasta hacerla casi desaparecer, a veces colocando tan solo su estructura sobre el vestido. "A mí eso me ha encantado, porque es como sacar la parte de dentro para fuera. Y porque no me gustan los corsés, porque es algo incómodo para la mujer. Por eso lo he puesto como si fuera un cinturón y te cambia por completo el look del vestido recto, y te queda súper bien".

Sensualidad y rock&roll Hay mucha sensualidad en la colección, y nunca de forma evidente. Se desnudan los hombros, las caderas, un pedacito de piel y el patrón del vestido para mostrar su esencia. Las transparencias no enseñan, más bien rebajan la intensidad del vestido. Los cortes y aberturas laterales permiten ver las caderas o partes del cuerpo, pero nunca el ombligo. "No me gusta enseñar el ombligo. Intento que la falda suba un poco, o pongo un broche de pedrería. Pero solo me gusta enseñar la parte lateral". No todo es sexy y rebelde, o sí. Porque hasta los vestidos más 'lady' tiene ese toque especial de la casa, jugando con el corsé y las transparencias, que incluso llegan al bolsillo de la falda y el resultado es fascinante, elegante y sensacional. Y todo hecho en un tiempo récord, con un esfuerzo titánico buscando siempre esa excelencia tan característica de la casa. Alta calidad en la costura y en los tejidos, todos exclusivos y exquisitos que además llevan la apreciada etiqueta del 'made in Spain'.