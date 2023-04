L'exvicepresidenta del govern de la Generalitat, Joana Ortega, confirma que va a la llista del candidat de Junts per Catalunya, Xavier Trias, a les eleccions municipals a Barcelona i deixa clar que la candidatura és de Xavier Trias: "No concorro amb Junts. Concorro amb Trias per Barcelona. Em fa moltíssima il·lusió. És un repte". Ortega remarca que a la llista de Xavier Trias hi ha persones de diferents sensibilitats, des de membre de Junts per Catalunya com Josep Rius, a altres candidats del PDeCAT, de Demòcrates o persones independents que "no som antagòniques i coincidim en un model de ciutat".

37.23 min Trias: "No ha de ser difícil entendre'ns amb ERC després d'eleccions"

No creu que Trias amagui les sigles de Junts En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Ortega detalla que ocuparà el número sis a la llista de Trias per Barcelona: "No és un tema de números. Trias només sap treballar en equip". Ortega considera que Xavier Trias traspassa barreres ideològiques i no creu que amagui les sigles de Junts per Catalunya: "És una imatge de centralitat, de política pragmàtica". "No vaig a una llista de Junts"



@joanaortega remarca que a la llista de @xaviertrias hi ha diferents sensibilitats.



"La independència no és factible ni possible" L'exvicepresidenta de la Generalitat afirma que ara no és el moment de plantejar la independència i que si es va fer al 9N i l'u d'octubre va ser perquè s'havia laminat l'autogovern: "Ara cal resoldre els problemes, endrecem això i esperem el bon moment". Amb relació a l'acord de claredat plantejat per Pere Aragonès diu que no li demana "aparcar res" però recorda que al Quebec van saber veure el moment de plantejar-ho: "ERC han tingut una pèrdua de memòria, ara no s'adiu. La gent està cansada de brindis al sol". "La independència no és factible ni possible en aquests moments"



@joanaortega demana no reiterar en un camí on no veu "sortida".



Reclama atraure inversió i fer un pacte per l'habitatge Joana Ortega avança que la campanya de Xavier Trias se centrarà a "resoldre problemes molt greus de la ciutat de fa 8 anys" i que se centrarà a tots els debats com l'emergència climàtica o l'habitatge: "No havia sentit mai la gent dir que vol marxar de Barcelona. Hem de recuperar l'orgull". Ortega diu que Barcelona té la generació de joves més ben preparada, però que se'n van perquè no poden pagar un lloguer. Reclama atraure inversió i fer un pacte per l'habitatge que també inclogui la iniciativa privada: "No pot ser que el pòsit ideològic vagi tancant portes". "No havia sentit mai gent a dir que vol marxar de Barcelona"



@joanaortega defensa que la ciutat expulsa als ciutadans.



