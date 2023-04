Mar García Puig: "La manca d'acord pot debilitar la llei"

La diputada d'En Comú Podem, Mar García Puig, demana empatia a Podemos per "entendre l'alarma" que ha generat la llei del 'només sí és sí': "S'ha d'admetre que hi ha conseqüències no desitjades de la llei, però hi ha molts factors, i un d'ells és la justícia patriarcal". La diputada de Podemos retreu al PSOE haver trencat l'acord amb Podemos "per una societat feminista" i considera un error eliminar la centralitat del consentiment: "La manca d'acord pot debilitar la llei. Trencar el procés feminista aprofundeix l'alarma i pot fer que la llei no sigui tan efectiva".

01.20 min PSOE y PP pactan los primeros cambios de la reforma del 'sí es sí' con la coalición de Gobierno dividida

En política hi ha comportaments masclistes Garcia Puig coincideix amb Yolanda Díaz denunciant les "tuteles" que pateixen les dones en política pel fet que sempre hi ha com un "deute" i s'utilitza un llenguatge com "t'hem posat" o "t'hem inclòs en la llista": "Sembla que ha ofès molt Yolanda Díaz dient que Pedro Sánchez o Pablo Iglesias tenen a vegades comportaments masclistes. No podem negar que hi ha aquestes derives quan tots i totes ho fem d'alguna manera". “��️ "És veritat que sempre hi ha hagut una tutela a les dones"



☕ @margpuig creu que sempre hi ha un "deute" de les dones en els partits polítics | @EnComu_Podem @PodemosCongreso



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/3eXFS3vhfv“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 18, 2023

Presenta un llibre on relata la crisi d'ansietat que va patir quan va ser mare La diputada d'En Comú Podem presenta el llibre 'La història dels vertebrats' on relata en primera persona la crisi d'ansietat que va patir quan va ser mare de bessons i, alhora, elegida com a diputada el 2015, a la primera legislatura de Podemos i En comú Podem al Congrés de Diputats: "Em passo la jornada electoral a la sala de part. L'endemà pateixo una forta crisi d'ansietat que em dura uns mesos". “☕ @margpuig ens parla de la crisi d'ansietat que va patir quan va ser mare de bessons i, alhora, elegida com a diputada | @randomhouse_es @penguinlibros



✍️ Ho relata a 'La història dels vertebrats' | @randomhouse_es @penguinlibros



�� https://t.co/MrTxQlo94k@GemmaNierga pic.twitter.com/aKpcClrrAg“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 18, 2023

Hem estat socialitzades per ser bones mares Garcia Puig considera que la societat viu d'esquena a la mort i esdevenir mare, la va fer adonar que era la persona fonamental pels seus fills acabats de néixer i que la societat espera de les dones estar a l'altura: "He d'estar viva, sigui com sigui, viure a la fantasia que som capaces de protegir. La mort és una realitat que existeix". Mar Garcia Puig diu que es va sentir incompresa i va buscar suport a la literatura: "Faig un recull de la bogeria, de dones del passat. Hem estat socialitzades per ser bones mares, i no s'entén que no siguem molt felices". “��️ "Som una societat que viu molt d'esquena a la mort"



☕ @margpuig ens explica com la maternitat li va fer prendre consciència sobre la mort | @randomhouse_es @penguinlibros @EnComu_Podem @PodemosCongreso



�� https://t.co/MrTxQlo94k

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/xGfTxPGyhT“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 18, 2023