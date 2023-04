Mar García Puig: "La manca d'acord pot debilitar la llei"

Mar García Puig reivindica que "no ajuda" que no hi hagi un acord entre els socis de govern per la reforma de la llei del 'només sí és sí': "La manca d'acord pot debilitar la llei". La diputada d'En Comú Podem demana empatia a Podemos per "entendre l'alarma" generada amb la norma. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, no entén com no hi ha una confluència amb Sumar: "Yolanda Díaz és qui representa millor les il·lusions de la gent cap a la revalidació d'un govern d'esquerres". I creu que sempre hi ha un "deute" de les dones en els partits polítics: "És veritat que sempre hi ha hagut una tutela a les dones", preguntada per les paraules de Díaz sobre Pablo Iglesias.

D'altra banda, també ens ha presentat el seu llibre La història dels vertebrats, on parla de la crisi d'ansietat que va patir quan va ser mare de bessons i, alhora, elegida com a diputada. Destaca que el Congrés no és aliè als problemes de salut mental, assenyala el vincle de la bogeria i tot el femení i diu que Podemos ha estat "víctima" de les inèrcies del gènere masculí al Congrés.