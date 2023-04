La portaveu del Comitè de Direcció de Ciudadanos, Patricia Guasp, dona "llibertat absoluta als territoris" per arribar a pactes amb el partit socialista, PSOE, i el partit popular (PP) després de les eleccions municipals del 28 de maig: "El PSOE d'altres comunitats és molt diferent del de Sánchez". La portaveu de Ciutadanos reconeix que després del comitè de refundació del partit s'ha acordat arribar a pactes en funció de cada cas i excloure els partits extremistes.

En aquest sentit, considera que el partit taronja "no ha de tenir socis preferents" però retreu "la deriva de Pedro Sánchez" amb la rebaixa de malversació i considera que ha estat una cessió. Guasp defensa que "poden i s'han d'entendre tant amb el PP com amb el PSOE"

Patricia Guasp demana el "cessament immediat i urgent" de la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs : "No pot estar ni un minut més al Parlament".

“☕ @PatriciaGuaspB assegura que sempre estaran al costat "del consens i el diàleg amb partits constitucionalistes" com el PSC | @CiudadanosCs ��️ "Estarem d'acord en un president que no sigui d'ERC o Junts" �� https://t.co/MrTxQlnBeM @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/SQD7yt5Qlz “

No té gens d'interès per saber quants càrrecs de Cs han passat al PP

Patricia Guasp evita valorar la marxa de militants de Ciudadanos a altres partits com el Partit Popular i diu que no té gens d'interès a saber aquestes dades: "Les dades que m'interessen són l'abandonament escolar o l'atur juvenil". La portaveu nacional de Ciudadanos considera que la renovació de llistes passa també altres partits i "no entenc la intenció de retreure sempre a les persones que se'n poden anar de Ciutadans". Guasp també considera que la decisió d'Inés Arrimadas d'anar a viure a Jerez és una decisió personal i que ja decidirà si es presenta a liderar el partit a les properes primàries.