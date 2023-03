El portaveu del PDeCAT - Partit Demòcrata al Congrés, Ferran Bel, creu que és "una obvietat" que va existir l'Operació Catalunya i l'emmarca en l'estratègia de l'expresident del Govern central, Mariano Rajoy: "Quedarà palès al llarg dels propers dies".

Ferran Bel, que ha estat elegit president de la comissió parlamentària que investigarà l'Operació Catalunya, creu que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va ser "un ministre pèssim" i que la història "el jutjarà molt durament": "Va fer molt de mal a Catalunya".

Bel defensa la presència de l'excomissari José Manuel Villarejo en l'Operació Catalunya "malgrat que és un personatge indesitjable, no vol dir que una part de la informació sigui falsa".

Bel veu bastant probable que darrere de l'entramat hi hagi Rajoy En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, deixa la porta oberta a un nou termini per presentar sol·licituds de compareixença a l'Operació Catalunya. En aquest sentit, tot i que veu "molt complicat" que aquest dijous s'accepti la compareixença de Rajoy a l'Operació Catalunya, però insisteix que "si avui no està a la llista, no vol dir que no comparegui". Veu "evident" que Rajoy hauria de comparèixer a la comissió perquè "és bastant probable que darrere de l'entramat hi hagi Rajoy". Bel coincideix amb Xavier Trias que l'operació Catalunya marca la fi de Convergència, però hi afegeix altres motius com la corrupció: "Des de Convergència no vam ser hàbils a reaccionar l'operació Catalunya o desmarcar-nos de casos de corrupció".

Bel considera que la tornada de Ponsatí és una "confrontació intel·ligent" Bel coincideix amb Carles Puigdemont que la tornada de Clara Ponsatí és confrontació intel·ligent, però puntualitza que sense l'eliminació del delicte de sedició no hauria estat possible: "Podria estar-hi d'acord, però la confrontació intel·ligent és modificar el Codi Penal, si no, no s'hauria produït l'episodi intel·ligent". El diputat del PDeCAT retreu a Ponsatí el vot en contra dels diputats de Junts per Catalunya a la reforma penal. Ferran Bel qualifica de "vergonya" i "fora de lloc" les declaracions d'alguns polítics que van criticar al cos de Mossos d'Esquadra per la detenció: "No és de rebut. Són la policia judicial" i afegeix que si alguns partits no ho volen, poden votar per retirar-ne la competència al Parlament.

Bel retreu a Junts haver mantingut la interinitat de Laura Borràs Aquest dijous es coneixerà la sentència del cas de presumpta prevaricació i falsedat documental contra Laura Borràs. Sobre aquest cas, Bel considera que les penes que se li han demanat "són absolutament desmesurades": "No tenen sentit, no tinc cap dubte". Bel considera que encara que avui la sentència contra Laura Borràs sigui de culpabilitat "no serà ferma" perquè la poden recórrer. El diputat sí que demana que les institucions estiguin per damunt de les persones i retreu a Junts haver mantingut la interinitat com a presidenta suspesa de Borràs: "Tots aquests mesos, jo no ho hauria permès".