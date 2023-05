Alberto Fernández: "Únicament queden Trias i Collboni al PP per pactar"

L'advocat Alberto Fernández Díaz no faria alcaldessa Colau ni alcalde Maragall, i creu que al PP a Barcelona només li queda pactar amb Trias o Collboni: "Em faria una pregunta: quin Trias i quin Collboni?". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, recorda que va pactar amb Trias durant un any i mig fins que va fer el viratge cap al sobiranisme: "A Trias se li va girar el cervell i es va tornar independentista". L'expresident del PP a Catalunya creu que el PP tindrà "capacitat de decidir" a Barcelona perquè serà "el cinquè en concòrdia": "Parlar de qui pot guanyar és un plantejament equivocat. L'alcalde no l'escullen els barcelonins". L'exlíder dels populars al consistori admet que Daniel Sierara "no ho té fàcil" a les eleccions de Barcelona, però augura que "se'n ensortirà perfectament". Nega que li proposessin ser candidat del PP a les municipals de Barcelona. I assegura que té bona relació personal amb Ada Colau, però "es transforma" davant les càmeres.

D'altra banda, sosté que no hi va haver un veto al ministre Bolaños a la tribuna de la desfilada del 2 de maig a Madrid, ja que es va "autoconvidar": "Ha anat a buscar la foto, la bronca i el conflicte". Defensa que la trobada de Feijóo amb fiscals conservadors no era secreta: "Va ser absolutament normal. Va ser discreta, no secreta. En cap cas s'ha amagat". Està "seguríssim" que Feijóo serà el candidat del PP a les eleccions generals. I creu que la situació a Catalunya ha canviat perquè "probablement l'independentisme ha canviat d'estratègia", però destaca que "no han renunciat als seus plantejaments".