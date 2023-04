El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros i el de CCOO, Javier Pacheco, asseguren que les negociacions pels salaris amb la patronal van "fatal" perquè estan "enrocats" i "ho volen tot per ells": "No volen arribar a un acord. El conflicte està servit". Javier Pacheco reclama que els empresaris "deixin de guardar a la butxaca la quantitat indecent de beneficis" i comencin a apujar salaris.

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Javier Pacheco, veu com una "indecència social" que les empreses hagin fet créixer els seus marges: "És una miopia econòmica. Estàs reduint la teva activitat". Pacheco descarta que es puguin replicar a casa nostra les protestes sindicals que hi ha a França, però avisa que "l'espurna pot saltar en qualsevol moment. Volem organitzar-la, no volem que l'esclat sigui descontrolat".

A favor de la regulació de preus El secretari general de CCOO a Catalunya detalla els tres eixos que els sindicats reclamen regular-ne els preus: l'energia, l'habitatge i els productes bàsics de la cistella de la compra, que diu, han arribat a augmentar el preu un 200%: "Hi ha un ventall que incrementen preus en els productes bàsics de fins a un 200% hi ha especulació i algú s'omple la butxaca". Javier Pacheco destaca també que els preus de l'habitatge són també un impediment per l'accés a l'habitatge de manera assequible i n'argumenta la regulació dels preus: "Els estudis d'emancipació ens diuen que els joves necessiten el 70% del salari per accedir a un habitatge i a la ciutat de Barcelona del 80%, és impossible". “☕ Javier Pacheco defineix els tres eixos dels sindicats per regular els preus: energia, habitatge i els productes bàsics de la cistella de la compra | @PachecoJpacheco @ccoocatalunya



