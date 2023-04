"La patronal no vol un acord pels salaris, el conflicte està servit"

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Camil Ros i Javier Pacheco, secretaris generals dels sindicats UGT i CCOO a Catalunya, respectivament, a les portes del Primer de Maig, Dia del Treballador. Ros diu que les negociacions pels salaris amb la patronal van "fatal" perquè estan "enrocats" i "ho volen tot per ells": "No volen arribar a un acord. El conflicte està servit". Pacheco demana que els empresaris "deixin de guardar a la butxaca la quantitat indecent de beneficis" i comencin a apujar salaris. "És una miopia econòmica. Estàs reduint la teva activitat", ha dit sobre la "indecència social" d'haver fet créixer els seus marges. CCOO defineix els tres eixos dels sindicats per regular els preus: energia, habitatge i els productes bàsics de la cistella de la compra. I UGT defensa reduir la jornada laboral: "Treballar menys i cobrar més. Aquest és el camí".

D'altra banda, sostenen que la qualitat dels treballs ha anat millorant i que el contracte indefinit dona "estabilitat". "Com que les empreses són porugues, amb la legislació anterior no haguessin renovat els contractes temporals", ha dit Ros, reivindicant la reforma laboral. Defensen que haver pactat els dona més legitimitat i reivindiquen que "la mobilització funciona": "La pujada del salari mínim no és un atzar", apunta Ros.