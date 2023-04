8:25

Aquesta nit Bruce Springsteen oferirà el primer dels dos concerts programats a Barcelona.



'The Boss', que no actua a Barcelona des de fa 7 anys, farà aquest cap de setmana els seus dos únics concerts a Espanya. Uns espectacles amb els quals arrenca la seva gira europea i pels que NO queden entrades. Avui, entre el públic hi seran Barack i Michelle Obama i el director de cinema Steven Spielberg.