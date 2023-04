8:05

El Congrés aprovarà la llei de l'habitatge aquest dimecres.

El Congrés dels Diputats aprovarà avui la llei de l'habitatge que posa el focus en la regulació del topall del lloguer. L'objectiu del govern és que pugui entrar en vigor abans de les eleccions del 28 de maig. Es desencallarà, per tant, la norma que portava més d'un any bloquejada al Congrés. Fins que Esquerra i Bildu van anunciar que hi donaven suport fa una setmana. Entre d'altres la llei fixa un topall del 3% en les renovacions dels contractes de lloguer pel 2024 i crear més endavant un nou índex de referència desvinculat de l'IPC. En determinats casos també preveu rebaixar a la propietat de cinc pisos perquè una persona sigui considerada gran tenidor.