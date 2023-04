Dr Trujillo: "El diagnòstic de càncer de pulmó és fa molt tard"

El cap clínic del servei de cirurgia toràcica de l'Hospital Sant Pau ens presenta el projecte Cassandra que coordina, per cribrar el càncer de pulmó. "El principal motiu perquè sigui tan mortal és perquè el diagnòstic és molt tard", diu el doctor Juan Carlos Trujillo, detallant que el 80% es detecten en una fase molt avançada. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que el cribratge de càncer de pulmó es farà a través de dues variables: edat i consum de tabac. Dins la població a la qual es farà el cribratge també hi haurà els fumadors, però adverteix: "Si no abandona l'hàbit, no podrà continuar en el projecte". Preguntat sobre si el projecte pot salvar vides, el doctor diu que "el cribratge reduirà la mortalitat, però no sabem si el sistema és capaç d'assumir-ho". I assenyala l'estigma de culpa que s'atribueixen els mateixos fumadors: "Hi ha una addicció, el tabaquisme és una malaltia. Hem de canviar el xip", ha reivindicat.