Aquesta setmana comença una escalada de temperatures excepcional, amb termòmetres que poden superar els 30 graus a l'interior i els 35 a Ponent. Aquestes onades de calor són episodis cada vegada més habituals en les últimes dècades i de fet, l'any passat va ser el segon any més càlid registrat a Europa, amb gairebé més d'un grau de mitjana de diferència. A Espanya, els dies d'estiu han passat de ser 90 a 145, és a dir, que hi ha dos mesos més de dies càlids l'any.

Un estudi elaborat pel Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) ha registrat que les ciutats espanyoles han incrementat més de tres graus i mig, entre el 1971 i el 2022 i registren algunes de les anomalies climàtiques més agudes del món. D'altra banda, les onades de calor s'han multiplicat per set durant el dia i per onze a la nit, factors que poden arribar a ser molt perjudicials per a la salut.

Les conseqüències del canvi climàtic poden ser mortals Aquests canvis de temperatura i, sobretot, increments perllongats i cada vegada més recurrents, poden ser un problema greu per la salut i poden, fins i tot, ser mortals. Durant el 2022 van morir més de 4.700 persones a causa de les temperatures elevades, segons la base de dades MoMo. És per això que el Ministeri de Sanitat activarà el pla de prevenció dels efectes de la calor en la salut el pròxim 15 de maig, dues setmanes abans de l'habitual. Els experts expliquen que la calor pot esgotar el nostre organisme i desequilibrar els mecanismes de compensació del cos. A més, el cap de psiquiatria de l'Hospital Sant Pau, Narcís Cardoner, ha explicat que la calor pot alterar com funciona el nostre cervell en l'àmbit cognitiu i emocional. "Ens compromet i incrementa el risc de poder patir problemes emocionals o de conducta", ha afegit Cardoner.

Ciutats espanyoles L'estudi de la UPC, vinculat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), ha analitzat l'evolució de les temperatures del 1971 al 2022 a través de 21 estacions meteorològiques representatives de les comunitats autònomes espanyoles. Els resultats mostren que les temperatures màximes a les principals ciutats espanyoles ha incrementat 3,54 °C i a les mínimes ha augmentat més de 2 graus. Aquest augment és superior a la mitjana mediterrània en totes les ciutats estudiades. 00.41 min El Ministeri de Sanitat proposa avançar el pla d'accions preventives per la calor D'altra banda, les onades de calor han passat de ser tres, a la dècada dels 80, a 21,9 a l'última dècada (2013-2022). Aquestes, però, es poden diferenciar quan són diürnes de nocturnes i, en el cas de les onades de calor nocturnes, aquest increment és encara més gran. En els últims quaranta anys, les onades de calor nocturnes han patit un increment de més 27 onades anuals. L'onada de calor causa cinc morts a Catalunya i 152 a tot l'Estat A més, els dies d'estiu, tots aquells que superen els 25¿°C, han passat de 90 a 145, una xifra que es tradueix en dos mesos més de dies d'estiu cada any. Per la seva banda, les nits tropicals són aquelles que passen els 20 °C i s'han incrementat també en 18 dies anuals, passant d'una mitjana de 45 a 63 en els últims 50 anys.