00:41

Les temperatures superaran els 35 ºC a Ponent aquest cap de setmana

Els experts avisen que l'episodi de calor que afecta especialment a les zones de Ponent aquest cap de setmana pot superar els 30 °C a l'interior i els 35 a Ponent. Una situació que també es dona a diferents punts de l'estat. Per aquest motiu el Ministeri de Sanitat proposarà a les comunitats autònomes avançar el pla d'accions preventives fins al 15 de maig, un avançament de dues setmanes respecte anys anteriors.

Precisament per casos d'onades de calor com les d'aquest cap de setmana, ISGLOBAL publica un informe on demana incorporar nous índexs per calcular situacions de calor perilloses. Creuen que tenir en compte la humitat i la temperatura aparent és necessari per informar la població dels veritables riscos de les onades de calor. | INFORMA: Lorena Hens.