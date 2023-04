00:47

El Departament de Salut ha avançat el pla per afrontar els efectes de les onades de calor i ha entrat en vigor a partir d'avui, un mes i mig abans del que és habitual.

Aquesta setmana comença una escalada de temperatures excepcional, amb termòmetres que poden superar els 30 graus a l'interior i els 35 a Ponent. Davant d'aquesta situació inèdita, Salut ha decidit activar la fase 1 del Pla d'Actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor el 15 de maig, un mes i mig abans del que és habitual. S'allargarà fins més enllà del 30 de setembre.

De moment no implica restriccions, només recomanacions com evitar les hores centrals del dia o hidratar-se. Pel que fa als refugis climàtics, Salut ha avisat que ja es poden posar en marxa, també les piscines comunitàries, que no queden afectades per la sequera.

El conseller de Salut, Manel Balcells ha reconegut que l'augment sobtat de les temperatures "els agafa una mica per sorpresa", però garanteix que el sistema sanitari està preparat, encara que no preveuen un increment molt significatiu de les atencions per la calor. Ara bé, sí que apunta que espera "un estiu complicat" | INFORMA: Andreu Santos