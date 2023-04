Comença l'operació sortida de l'1 de maig

Arriba el bon temps per a un cap de setmana de tres dies. Aquest 2023, la festivitat de l'1 de maig o Dia del Treballador, cau en dilluns. Al voltant de 440.000 vehicles sortiran entre divendres i dissabte de l'àrea de Barcelona, segons la previsió del Servei Català de Trànsit (SCT), el que suposarà retencions a les carreteres pels milers de desplaçaments.

La població catalana aprofita aquests dies per fer petits viatges i traslladar-se a segones residències, en general cap a destinacions de platja com la Costa Brava i la Costa Daurada. Segons empreses especialitzades, a bona part de les reserves s’han assolit màxims històrics de preu per habitació i nit, i han crescut al voltant d’un 80% en comparació amb l’any passat.

S'auguren importants retencions L'operació sortida arrenca aquest divendres a partir de les 15 hores i es recomana fugir de les hores punta per evitar grans caravanes a les carreteres més concurrides. Uns dels trams on es preveuen més congestions és a l'AP-7 entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, Barberà del Vallès i Llinars del Vallès i a l'altura de Maçanet de la Selva. La concentració de la mobilitat en aquesta autopista és característica en períodes de vacances o festius, des de l'alliberament dels peatges el 2021. Altres vies de probables retencions són la B-23 al Papiol, la B-30 a Cerdanyola del Vallès, la C-17 a Parets del Vallès i la C-58 entre Barcelona i Sant Quirze del Vallès. Es preveu que la partida en direcció a les destinacions vacacionals sigui densa fins dissabte al migdia.

Mesures especials d'ordenació de sortida El Servei Català de Trànsit té previst adoptar una sèrie de mesures per augmentar la capacitat viària i millorar la fluïdesa: implantarà carrils addicionals, farà una inversió de prioritats a les rotondes i afegirà carrils d'incorporació. Tot i això, les modificacions importants es faran de cara al retorn de dilluns, amb el muntatge de tres carrils addicionals al sentit contrari de l'habitual. Amb la finalitat d'evitar la saturació de carreteres, els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu de desplegament de 1.200 agents. S'establiran tant a les vies de màxima mobilitat, com a vies secundàries i allà on es preveu més circulació i hi ha previstos més d'un miler de controls de tràfic, d'alcoholèmia i drogues, de velocitat, de transports, de seguretat passiva, de distraccions i de motocicletes. Els Mossos intensifiquen els controls de trànsit a motoristes De fet, els controls PREMOT, dirigits als conductors de motocicletes, han estat reforçats en conseqüència dels 12 motoristes morts a les carreteres catalanes durant els primers mesos de 2023. La intensificació dels controls amb radars mòbil, radars en línia i patrullatge policial, es fan com a acció preventiva que ha d'actuar com un element de conscienciació i dissuasió de conductes de risc i té la finalitat de reduir els accidents. Creix la mortalitat a les carreteres catalanes

Circular amb cautela En aquests moments hi ha diversos punts on s'estan fent obres i amb els quals cal tenir cura: Demarcació de Barcelona AP-7. Castellbisbal

C-15. Olèrdola-Torrelavit

C-17. Diferents trams de Parets del Vallès-Granollers-Canovelles

C-35. Vilalba Sasserra-Sant Celoni (reforçament del ferm)

C-35. Maçanet de la Selva

C-55. Manresa

C-59. Caldes de Montbui

Demarcació de Girona A-2. Caldes de Malavella

C-66. Banyoles

N-11. Tordera-Maçanet de la Selva



Demarcació de Lleida A-2. Soses

C-14. Artesa de Segre