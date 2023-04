02:49

El sector confia repetir el nivell d'ocupació registrat durant la Setmana Santa, amb forta presència de visitants estrangers, sobretot francesos

A la província de Barcelona, per aquest cap de setmana de l'1 de maig s'espera una molt bona ocupació. El nivell de reserves és molt superior al de l'any passat, quan el festiu va caure en diumenge. Els càmpigs situen l’ocupació mitjana al voltant del 60%, amb l’arribada prevista de molts visitants francesos.

La situació de sequera afectarà els càmpings situats a prop de pantans perquè els embassaments formaven part del seu atractiu. La manca d’aigua ha obligat a reduir les activitats que s'hi poden fer. Es calcula que al voltant de la meitat de les reserves en aquesta demarcació són de turistes nacionals.

A la província de Girona, el sector hoteler afronta el llarg cap de setmana amb bones sensacions. A la Costa Brava preveuen que l’ocupació mitjana arribi al 70%, un nivell habitual per un cap de setmana de primavera, però en alguns indrets de costa i a l’interior es fregarà el 90%. Els càmpings gironins estaran plens a un 70%, amb presència destacada de turistes estrangers.

A les comarques del Camp de Tarragona i l’Ebre es preveu una ocupació mitjana del 80% en hotels càmping i apartaments turístics. Segons la Federació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de Tarragona són xifres similars a les del 2022 i a les registrades durant la Setmana Santa. Destaca la presència de turistes francesos i holandesos.

A Lleida, la Federació d’Hostaleria calcula que l’ocupació mitjana oscil·larà entre el 80 i el 90 per cent. Ara bé, molts establiments del Pirineu, especialment de la Vall d’Aran, no estan oberts perquè el període des de l’acabament de la Setmana Santa fins a Sant Joan és quan aprofiten per fer vacances. A les cases rurals, s’espera una afluència massiva de famílies catalanes que busquen desconnectar a prop de la natura.