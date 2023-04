01:02

L'increment dels preus turístics no impedirà que durant aquest llarg cap de setmana es registrin molt bones ocupacions arreu de Catalunya

Segons empreses especialitzades, a bona part de les reserves per aquests dies s’han assolit màxims històrics de preu per habitació i nit, i han crescut al voltant d’un 80% amb comparació a l’any passat. De mitjana a Catalunya, fa un any es pagaven 120 euros per una reserva d’allotjament. Ara es paguen uns 210 euros. Barcelona se situa al top 5 de ciutats més visitades aquests dies festius primaverals. | ÀLEX CABRERA