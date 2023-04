La calor ataca les escoles i instituts abans d'hora

Amb l'arribada de les onades de calor i les pujades de temperatures extremes, Salut ha decidit activar la fase 1 del Pla d'Actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor el 15 de maig. Aquesta data arribar un mes i mig abans del que és habitual per segon any consecutiu i s'allargarà fins més enllà del 30 de setembre. El conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha argumentat que l'objectiu és "minimitzar les conseqüències" de l'augment de temperatures.

Al pla, dotat amb més de 10 milions d'euros, s'analitzaran les dades de mortalitat per detectar possibles increments que puguin derivar-se de l'augment de la temperatura. Balcells ha reconegut que aquest estiu a la primavera els ha agafat "una mica de sorpresa". A més, ha recordat que enguany han de vigilar el doble a causa del context de sequera extrema i preveuen un estiu "complicat".

Situació insostenible a les escoles Un dels col·lectius més perjudicats per les onades de calor són les escoles i instituts, que en la majoria de casos han de fer classe durant moltes hores seguides a temperatures insostenibles. La portaveu del sindicat de professorat USTEC-STEs a Lleida, Rosa Aguilar, ha explicat que en alguns casos han arribat a estar a 44°C a les aules. "Enguany esperem arribar als 45°C", explica Aguilar, que afegeix que no sap com hauran "d'afrontar les onades aquest curs". 01.06 min Les onades de calor afecten les escoles i instituts La portaveu del Govern, Patríca Plaja, va anunciar que el Departament d'Educació està desplegant un pla d'actuacions als centres educatius per pal·liar els efectes de les onades de calor. Entre les accions hi ha l'enviament massiu de ventiladors als centres que ho necessitin, però Aguilar assegura que aquest "són insuficients".

Solucions a les aules El professorat proposa la possibilitat de canviar finestres, posar aires condicionats o planificar i construir espais més verds a les escoles. "Posarem tendals, buscarem refugis climàtics dins del centre, com la biblioteca o l'aula de psicomotricitat, entre d'altres", assegura Aguilar. Tot i això, reivindiquen que aquestes solucions són "pedaços" i que en una situació de canvi climàtic com aquesta "s'han de planificar actuacions" que fa molt de temps que demanen. "No es poden canviar els centres d'un dia per l'altre, però s'ha de planificar més i amb més temps", assegura Aguilar. 01.00 min Episodi de calor extrema amb xifres superiors als 30ºC A més, els canvis a llarg termini podrien ser una solució per les temperatures extremes tot l'any, no només a l'estiu. El secretari territorial de la demarcació de Lleida del Sindicat de professors de Secundària (ASPEPC-SPS), Ramon Panadés, assegura que a Lleida el fred a l'hivern també és extrem. Panadés afegeix que, sigui per calor o per fred, sovint és "impossible" fer classe dins del centre amb normalitat.