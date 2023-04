El Departament de Salut ha activat ja el Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS). Es tracta d'un sistema que se sol engegar a mitjan juny, però les condicions climàtiques d'aquest any, agreujades per la sequera, han fet avançar la posada en marxa un mes i mig.

El doctor Jordi Mestres, vocal de CAMFIC, explica això és deu a la preocupació especialment per aquelles persones més vulnerables, "que no necessàriament estiguin sota el sol, sinó sotmesos a temperatura", i que puguin tenir "descompensacions en les seves malalties". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga., detalla que la situació climàtica actual també pot comportar els cops de calor, que poden passar a qualsevol.

Mestres explica que el POCS suposa "posar en alerta" a la població que hi ha un problema de salut al qual hem d'estar atents. L'any passat hi va haver un "excés de mortalitat" que es va atribuir a la calor, i enguany "la sospita és que es pugui tornar a produir". "És un fet que es va produint en els darrers vuit anys, de batre rècords de temperatura", ha puntualitzat.

Els remeis contra l'estrès tèrmic

El doctor ha demanat "posar en context" si cal beure o només aigua per pal·liar els efectes de l'estrès tèrmic: "No ens hem d'obligar a veure en excés, perquè tampoc és bo el líquid, i més en gent gran, amb problemes de cor, que fan retencions de líquid. Hi ha d'haver una certa supervisió amb la gent gran, també amb els nens petits, que moltes vegades no es queixen", ha detallat. Això no obstant, és important anar bevent de forma regular, en comptes de veure molt volum. "Moltes vegades, la gent gran perd la necessitat de set, i no beuen tant", reconeix.

Mestres també ha detallat que el "moll de l'os" es troba en el domicili de la gent. Assegura que molts habitatges no tenen "condicions òptimes" per garantir la ventilació d'aire i hi ha concentració de temperatura. "Molta gent no es pot permetre un aire condicionat o no el poden encendre. Han d'intentar ventilar i reduir la concentració de temperatura dins del domicili", ha recomanat, assenyalant que no hi ha bones condicions per ventilar l'aire i a les nits s'ha acumulat l'escalfor. I també proposa buscar refugis climàtics en els dies "més complicats".