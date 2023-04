Estrès tèrmic: què és i com pal·liar-lo

El doctor Jordi Mestres, vocal de CAMFIC, explica que Salut activa el pla contra la calor un mes i mig abans de l'habitual perquè "preocupa aquelles persones que més vulnerables, sotmesos a temperatura". "Se sospita que aquest any també es pugui produir un excés de mortalitat a causa de la calor", ha advertit en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. El professional detalla què significa la problemàtica de l'estrès tèrmic i com es pot pal·liar: "En persones grans, moltes vegades és a poc a poc". I adverteix que molts habitatges no tenen condicions òptimes de ventilació d'aire i hi ha concentració de temperatura: "El moll de l'os és el domicili de la gent".