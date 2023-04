01:00

Salut ha decidit activar la fase 1 del Pla d'Actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor el 15 de maig

Les previsions meteorològiques apunten que les altes temperatures batran un rècord històric aquest divendres, amb una calor poc habitual en aquesta època de l'any. Les xifres han portat al Departament de Salut a avançar la Fase 1 del Pla de prevenció dels efectes de la calor.

Una decisió que, segons els experts, té com a principal objectiu evitar un excés de mortalitat per aquesta causa. Recorden que les persones més vulnerables són la gent gran i adverteixen que hi ha molts domicilis que no compleixen amb les condicions òptimes per a adaptar-se a les situacions extremes. | INFORMA: Lorena Hens