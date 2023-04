El periodista, exdiputat del PP, Manuel Milián Mestre, creu que Alberto Núñez Feijóo vol "apaivagar" els problemes, però dubta de la seva capacitat de resoldre els problemes: "Arribarà un moment que haurà de plantar cara a una situació". Milián Mestre que va ser un dels fundadors del Partit Popular amb Manuel Fraga, explica que s'identifica "a mitges" amb l'actual Partit Popular liderat per Feijóo: "Me'n vaig 'desidentificar' l'any 2000, quan em vaig enfrontar a Aznar pel tema de Catalunya. No entenia molt bé Catalunya".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Milian Mestre afirma que l'actual president del Partit Popular entén la realitat de Catalunya, però dubta de la "reconducció" que podrà fer després del "daltabaix" que va representar la presidència de Pablo Casado: "Era una persona que no estava preparada en absolut". Com un dels fundadors del PP ha destacat la figura de Manuel Fraga qua va ser presdinet de la Xunta, que va introduir el sistema d'ensenyament del gallec copiat dle català o el model sanitari.

L'avi de Pere Aragonès "Era molt resolutiu, molt constructiu"

Manuel Milián explica que durant la transició democràtica va fundar el partit Reforma Democràtica de Catalunya en el que hi va participar l'avi del president Pere Aragonès, que va ser alcalde de Pineda de Mar: "Era un empresari, molt implicat en la transició. Era molt resolutiu, constructiu, anava als fets". Per l'exdiputat del PP, Josep Aragonès i Montsant no s'assemblava gaire al seu net, l'actual president de la Generalitat, que el titlla d'especulatiu "que diu i que promet": "Li vaig enviar una carta i li vaig dir que, si el seu avi visqués, no sé si li agradaria el que està dient".

Milián Mestre que prepara tres llibres sobre aspectes diferents de la Transició espanyola explica un d'ells es centrarà en la figura de Jordi Pujol de qui recorda que li va donar un milió de pessetes per fundar Reforma Democràtica de Catalunya: "Estava col·laborant amb nosaltres".