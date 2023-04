L'exdiputat d'ICV i director d'Acció Ambiental i Energia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, Joan Herrera, defensa que la proposta del Partit Popular per Doñana nega fàcticament l'escenari de canvi climàtic: "Quan es proposen polítiques que obvien l'emergència climàtica, el que fas és negar-ho". Joan Herrera acusa el president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, de fer la proposta de legalitzar pous de reg entorn de Doñana per un càlcul electoral "als pobles de Huelva per guanyar la Diputació".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Herrera destaca la rellevància que tenen els espais humits com Doñana en la preservació de la biodiversitat hi explica que la pèrdua de biodiversitat ha estat molt greu els últims anys: "Passem de comptabilitzar en el cens d'aus migratòries de 470 mil espècies a 88 mil l'any passat".

"☕ Joan Herrera defensa mesures per protegir la biodiversitat davant la "desaparició massiva d'espècies"



"No vol dir viure pitjor, sinó d'una altra manera. S'ha acabat normalitzant el canvi climàtic".



L'agricultura intensiva evitaria que l'igua arribi a Doñana Herrera recorda que no es pot fer el pla de legalitzar els pous il·legals entorn de Doñana perquè hi ha una sentència de la UE: "Volen legalitzar el que és il·legal. Les 150 Ha que volen legalitzar, representa tenir una agricultura intensiva que evitaria que aquesta aigua arribi a Doñana, un espai ambientalment molt estratègic". "☕ Joan Herrera explica que no es poden legalitzar els pous de Doñana



"No pot ser que pretenguis legalitzar el que és il·legal".



Creu que no es farà l'ampliació de l'aeroport del Prat El director d'Acció Ambiental i Energia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat creu que no es pot ser ecologista i defensar l'ampliació de l'aeroport del Prat: "Per fer una ciutat més turística? Les polítiques que ens duguin irremeiablement a un increment d'emissions no és compatible". Creu que el projecte d'ampliació no es construirà perquè no s'han complert les compensacions ambientals per les anteriors ampliacions: "Estem en un debat full. Hi ha una carta de denúncia oberta de la Unió Europea". "☕ Joan Herrera creu que no es farà l'ampliació de l'aeroport del Prat



"Hi ha una carta de denúncia de la CE perquè no s'han complert les compensacions ambientals anteriors"



