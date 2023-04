El ministre de Presidència, Félix Bolaños, titlla d'"electoralista i unilateral" la proposta d'acord de claredat del president de la Generalitat, Pere Aragonès: "Van portar Catalunya al límit del precipici. Hem aconseguit que superi una dècada perduda".

En aquest sentit, ha demanat comparar la Catalunya d'avui amb la del 2017 quan les empreses marxaven per la incertesa "mentre que avui el govern fa grans inversions perquè Catalunya lideri el vehicle elèctric, l'energia renovable i la fabricació de microxips".

Bolaños reivindica els acords de la taula de diàleg En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Bolaños creu que l'acord de claredat "mira al passat" i busca "fórmules superades": "Per què tornar al passat? Algú va guanyar? Per què tornar a la pitjor Catalunya de les últimes dècades?". Bolaños reivindica els acords de la taula de diàleg de fer política dins les institucions i aconseguir acords transversals molt amplis: "Això que vam pactar no es correspon amb això. Els hi proposo que parlem més. Valoro i molt la gent a qui no se li ha parat el rellotge". D'aquesta manera, ha defensat que el PSC no vagi a la cimera de partits del juny que Aragonès convocarà per abordar la seva proposta política. Segons el ministre, es tracta d'una "trampa" per estar en període electoral i que el president s'ha quedat "sol". Amb relació a Carles Puigdemont, Bolaños li recomana que torni a Espanya i "rendeixi comptes" i considera que és un dels que se li ha aturat el rellotge el 2017: "Ell es veu més allunyat de Catalunya tan política com personalment". Modo Digital 'Solo sí es sí': Cuáles son los cambios en la reforma de la ley de libertad sexual Ver ahora



Bolaños afirma que ja no hi haurà "mai més" rebaixes de condemnes Bolaños assegura que la reforma de la llei del 'només sí és sí'' evitarà que "mai més" hi hagi rebaixes de condemnes a agressors sexuals i afirma que no s'ha modificat la centralitat del consentiment: "El que li passava a la llei, és que era interpretable, els tribunals han tingut diferents posicions". El ministre de la Presidència diu que els hi hauria agradat aprovar-la amb el suport de Podemos, però que no va ser possible: "Es van quedar atrapats als tecnicismes dels agreujants i el subtipus". Bolaños minimitza la discrepància del govern de coalició i afirma que és l'única llei de les 209 que han aprovat en la que no ha estat possible l'acord.