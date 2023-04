8:15

El primer a trepitjar Catalunya ha estat el ministre de la presidència, Fèlix Bolaños.

El ministre ha aprofitat la visita a Catalunya per defensar la reforma de la llei de llibertat sexual i per fer un anunci que no és menor. Dilluns, s'exhumaran les restes de Primo de Rivera de Cuelga-muros, l'antic Valle de los Caídos, un cop avalada pel Constitucional la llei de memòria democràtica del govern. Diu Bolaños que ho fan per evitar que els nostàlgics del franquisme puguin fer actes d'exaltació falangista.