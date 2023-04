Félix Bolaños: "L'acord de claredat és electoralista i unilateral"

Félix Bolaños creu que la proposta del president Pere Aragonès d'un acord de claredat és "electoralista" i "unilateral": "És una trampa", ha assegurat. "Van portar Catalunya al límit del precipici. Hem aconseguit que superi una dècada perduda", critica el ministre de la Presidència, relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que l'acord de claredat "mira al passat" i busca "fórmules superades". Tot i això, defensa que "han canviat coses a la política catalana" des de 2017 i valora "molt" a la gent "a qui no se li ha parat el rellotge a l'any 2017". I defensa que Puigdemont cada cop està "més allunyat" de Catalunya: "No sé molt bé que té al cap. Aquest senyor és un dels que se'ls va quedar el rellotge parat l'any 2017".

Sobre el CIS, veu "clau" el reordenament de l'espai a l'esquerra del PSOE: "Seria positiu pels progressistes que Podemos i Sumar anessin units", ha dit. Diu que no hi ha hagut acord amb Podemos per què es van quedar "atrapats en els tecnicismes" de la reforma de la llei del 'només sí és sí'. "No hi haurà mai més rebaixes de penes a agressors sexuals", assegura sobre la reforma, afegint que "les víctimes estan claríssimament molt més protegides" Defensa que el rei emèrit Joan Carles I pot venir a Espanya. I emmarca les paraules de Yolanda Díaz dient que el Marroc és una "dictadura" com una opinió personal: "No ha de perjudicar la relació amb cap país".