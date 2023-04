Joan Herrera: "La proposta del PP per Doñana nega el canvi climàtic"

Joan Herrera defensa que la proposta del PP per Doñana nega "fàcticament" l'escenari de canvi climàtic: "Quan es proposen polítiques que obvien l'emergència climàtica, el que fas és negar-ho", ha argumentat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que no es poden legalitzar els pous: "No pot ser que pretenguis legalitzar el que és il·legal". L'exdiputat d'ICV acusa Moreno Bonilla de fer la proposta per Doñana d'acord amb un càlcul electoral. En una conversa amb Montserrat Nebrera i Manu Simarro, destaca que en aquesta zona ja "fa temps que hi passen coses" i que és "un enclavament estratègic".

El director d'Acció Ambiental i Energia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat creu que no es pot ser ecologista i defensar l'ampliació de l'aeroport Josep Tarradellas: "Les polítiques que ens duguin irremeiablement a un increment d'emissions… no és compatible". Creu que el projecte no tirarà endavant perquè "hi ha una carta de denúncia de la CE perquè no s'han complert les compensacions ambientals anteriors". Herrera veuria com "una pena" que la coalició de govern no es revalidés per "fractures electorals", i reivindica que "Yolanda Díaz ha canviat la vida de la gent".

D'altra banda, sosté que mai s'havia produït un canvi de temperatures tan dràstic com l'actual "des que l'home i la dona és home i dona". Lamenta que molt sovint el negacionisme climàtic no té càstig electoral. Defensa mesures per protegir la biodiversitat davant la "desaparició massiva d'espècies". I demana tenir horitzons en matèria d'energia, com treure el gas de les llars o vehicles elèctrics compartits: "Catalunya s'ha de posar al dia".