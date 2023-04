L'escriptora, filòsofa i activista, Elizabeth Duval nega que hi hagi una escenificació de la pugna entre Podemos i Sumar: "La desavinença i els conflictes són reals". I creu que la negociació entre Podemos i Sumar hi té a veure "una posada en escena política": "Espero que després del 28M la negociació real torni a ser possible".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Elizabeth Duval demana a Pablo Iglesias que deixi liderar a Yolanda Díaz i recorda que va ser ell qui la va nomenar: "El foc amic és una constatació. Iglesias ha fet comentaris desafortunats que es remunten al 2021". Duval creu que Iglesias està "tacant" la seva imatge amb algunes "sortides de to": "Intento entendre bona part del procés de bunquerització. Em fa pena".

"Si hi ha retrocés en els drets trans, caldrà combatre'ls" Elizabeth DuvalL'escriptora i activista creu que hi ha hagut un retrocés en les polítiques de gènere des del 2015 pel que fa als drets de les persones trans: "No fa tant que lleis trans autonòmiques eren aprovades amb partits de la dreta, Ciudadanos i també amb el PP". Duval considera que actualment hi ha una un agreujament del debat per part de Vox o del PP i si s'apliquessin les propostes que defensen acabarien provocant una contestació: "Significaria un retrocés en tractaments mèdics o l'accés a documents administratius, les seves vides es complicarien i s'ha de combatre". “☕ @_elizabethduval creu que hi ha hagut un retrocés en algunes lleis en els darrers anys



