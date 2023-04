8:20

Clara Ponsatí no deixa clar si compareixerà al Tribunal Suprem.

L'eurodiputada de Junts Clara Ponsatí està citada a declarar davant el Tribunal Suprem per comunicar-li que està processada per un delicte de desobediència que, en cap cas, comporta penes de presó. Ponsatí no ha volgut aclarir què farà.

L'exconsellera amb Carles Puigdemont ha participat a la diada de Sant Jordi signant exemplars del seu llibre "Molt i Ningú". Aquesta és la resposta que ha donat quan els periodistes li han preguntat si avui es presentaria davant el jutge Llarena al Tribunal Suprem