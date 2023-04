01:12

El primer debat de candidats organitzar per Pimec, ha posat contra les cordes Ada Colau per la seva política de mobilitat, qüestionada per tots, unes opinions a les quals l'alcaldessa ha contraatacat donant xifres de reducció de trànsit des del 2015.

Segons Ada Colau, tot i la pacificació dels eixos verds a l'Eixample, el trànsit s'ha reduït a l'interior de la ciutat de 65.000 vehicles i un 11¿% a les rondes. Per Xavier Trias, fer desaparèixer els xamfrans de l'eixample és un desastre, i la pacificació s'ha gestionat malament | Maite Boada