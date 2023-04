9:40

La Diada de Sant Jordi recupera al 100% el seu caire solidari

Entitats, associacions, voluntaris i ONG tornen a sortir al carrer per portar roses i llibres a aquelles persones que no poden fer-ho per iniciativa pròpia. És el cas de l'Associació Amics de la Gent Gran, que recupera la seva tradicional entrega de roses i llibres a les residències. L'entitat preveu regalar més de 10.000 roses i llibres i estarà present a gairebé 100 residències catalanes. Creu Roja organitza el projecte 'Llegim pels nostres drets' amb l'objectiu de sensibbilitzar sobre la lectura i aconseguir 3.500 llibres per entregar-los a nens i adolescents en situació de vulnerabilitat. La Fundació Comtal, que treballa per a nens, adolescents i joves vulnerables i amb les seves famílies proposa la campanya 'Una rosa, una oportunitat'.