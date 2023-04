Arriba el Sant Jordi més desitjat

La d'aquest 2023 serà una diada de Sant Jordi de rècord, la més gran i amb més oferta. Un gran desplegament arreu de Catalunya amb més parades, més grans, i més autors i autores signant. I amb més recorregut perquè, com que cau en diumenge, s'han pogut instal·lar punts addicionals de venda a l'exterior.

El sector confia que aquest Sant Jordi sigui un èxit i preveu repetir l'1'7 milions de llibres venuts l'any passat, que van suposar 22 milions i mig d'euros de facturació. Mentrestant, els floristes esperen vendre 6 milions de roses.

El fet que enguany el 23 d'abril caigui en cap de setmana ha beneficiat hotels i restaurants. Alguns establiments calculen que podran triplicar la facturació. I és que aquests dies són moltes les persones de fora que s'acosten a Catalunya per viure in situ una de les tradicions més boniques i un dels dies més especials de l'any. És el cas de la Claudia i la Raquel que han vingut de Málaga i Madrid en autobús per viure el Sant Jordi a Barcelona.

Sant Jordi a Barcelona A la ciutat de Barcelona la festa s'estén per tots els districtes i s'arriba a xifra rècord de parades de llibres, 320, un 11% més; les signatures d'autors es reparteixen en 213. Es consolida, per evitar aglomeracions al centre, la superilla literària del Passeig de Gràcia de 9h a 21h, un gran eix perimetrat des de Gran de Gràcia que recupera La Rambla i que arriba gairebé fins al mar. Sense oblidar altres espais com el Passeig de Lluís Companys i el de Sant Joan, dedicat al còmic i les novel·les gràfiques. La superilla literària de 2023 | Ajuntament de Barcelona Els principals punts de venda als districtes de la capital catalana són: Ciutat Vella: la Rambla, plaça Reial i passeig de Lluís Companys.

la Rambla, plaça Reial i passeig de Lluís Companys. L’Eixample: plaça de Catalunya, plaça de la Universitat, rambla de Catalunya i passeig de Sant Joan (entre la plaça de Tetuan i l’Arc de Triomf).

plaça de Catalunya, plaça de la Universitat, rambla de Catalunya i passeig de Sant Joan (entre la plaça de Tetuan i l’Arc de Triomf). Sants-Montjuïc: rambla de Sants i carrer de la Diputació.

rambla de Sants i carrer de la Diputació. Les Corts: avinguda de la Diagonal (entre el carrer de Joan Güell i el carrer de Pau Romeva, al costat mar) i plaça de Valdivia.

avinguda de la Diagonal (entre el carrer de Joan Güell i el carrer de Pau Romeva, al costat mar) i plaça de Valdivia. Sarrià - Sant Gervasi : plaça de Sarrià.

plaça de Sarrià. Gràcia: carrer Gran de Gràcia (entre el carrer Sèneca i la rambla del Prat), plaça de Nicolás Salmerón, plaça de la Vila de Gràcia i Jardinets de Gràcia.

carrer Gran de Gràcia (entre el carrer Sèneca i la rambla del Prat), plaça de Nicolás Salmerón, plaça de la Vila de Gràcia i Jardinets de Gràcia. Horta-Guinardó: plaça d’Eivissa i la zona delimitada pel carrer de Tajo, entre la baixada de la Plana i la baixada del Mercat.

plaça d’Eivissa i la zona delimitada pel carrer de Tajo, entre la baixada de la Plana i la baixada del Mercat. Nou Barris: marquesina de la Via Júlia (entre el carrer d’Argullós i el carrer de Joaquim Valls), i plaça del Virrei Amat (a la cruïlla del carrer de Felip II i el carrer de la Jota).

marquesina de la Via Júlia (entre el carrer d’Argullós i el carrer de Joaquim Valls), i plaça del Virrei Amat (a la cruïlla del carrer de Felip II i el carrer de la Jota). Sant Andreu: places d’Orfila i del Comerç i carrer del Segre (entre el carrer del Pont i el carrer del Cinca).

places d’Orfila i del Comerç i carrer del Segre (entre el carrer del Pont i el carrer del Cinca). Sant Martí: rambla del Poblenou (entre el passeig de Calvell i l’avinguda de la Diagonal), carrer del Cabanyal i carrer de la Sèquia Comtal.

Sant Jordi a Tarragona, Girona i Lleida La Diada de Sant Jordi a Tarragona té com a centre neuràlgic les parades de llibres i roses a la Rambla Nova. Aquest 2023, les parades estan obertes des de les 9h del matí fins a les 21h. A les 19 h hi ha la tradicional ballada de sardanes a la plaça Verdaguer, i a les 20h es fa l'actuació castellera de les quatre colles de la ciutat al capdamunt de la Rambla Nova. A la ciutat de Girona, l'esplanada de la Copa centra l'activitat dels paradistes de roses i llibres. Un total de 31 parades de professionals es concentren en aquest espai. L’horari d’obertura al públic és de 9 a 22 h i l’entrada és gratuïta. L’accés es fa per la porta del passeig de la Devesa. La Plaça de l'Assumpció al barri de Sant Narcís compta per primera vegada amb un mercat de llibres, revistes, CD i discs de vinil nous i de segona mà i roses. Pel que fa a Lleida, els gremis confien que el temps acompanyi per poder celebrar un bon Sant Jordi a la capital del Segrià, tot i que el fet que la diada enguany caigui en diumenge fa rebaixar lleugerament les expectatives. L'avinguda Francesc Macià i la rambla de Ferran són de nou l'epicentre de la diada amb desenes de parades de llibres i roses. Es confia en la gran quantitat de noves publicacions d'autors locals, i els flequers esperen vendre un 15% més de pa de Sant Jordi que l'any passat.