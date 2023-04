Roses i llibres per a la gent gran

Apropar la festivitat de Sant Jordi als col.lectius més vulnerables. Això és possible gràcies a un munt d'iniciatives solidàries com la que fan els voluntaris de la Fundació Amics de la Gent Gran. Aquests dies porten roses i llibres a casa dels avis i, per primer cop des de l'esclat de la pandèmia, també en poden portar a les residències.