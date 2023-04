01:32

Ja es respira ambient de festa de llibres i roses a tot arreu. El d'enguany és el primer Sant Jordi postpandèmia sense restriccions i que apunta a rècords

La d'aquest 2023 serà una diada de Sant Jordi de rècord, la més gran i amb més oferta. Un gran desplegament arreu de Catalunya amb més parades, més grans, i més autors i autores signant. I amb més recorregut perquè, com que cau en diumenge, s'han pogut instal·lar punts de venda a l'exterior.

A la ciutat de Barcelona la festa s'estén per tots els districtes i s'arriba a xifra rècord de parades de llibres, 320, un 11% més; les signatures d'autors es reparteixen en 213. Es consolida, per evitar aglomeracions al centre, la superilla literària del Passeig de Gràcia, un gran eix perimetrat des de Gran de Gràcia que recupera La Rambla i que arriba gairebé fins el mar. Sense oblidar altres espais com el Passeig de Lluís Companys i el de Sant Joan, dedicat al còmic i les novel·les gràfiques.

El sector confia que aquest Sant Jordi sigui un èxit i preveu repetir l'1'7 milions de llibres venuts l'any passat, que van suposar 22 milions i mig d'euros de facturació. Mentrestant, els floristes esperen vendre 6 milions de roses. | MARTA ORQUÍN