Barcelona repetirà el model de superilla literària aquest Sant Jordi. Ho farà augmentant en un 10% l'espai, gràcies a la incorporació de la Rambla i la part baixa del carrer Gran de Gràcia. Es repetirà el format dels dos últims anys, amb un espai esponjat i sense trànsit rodat a l'entorn del Passeig de Gràcia, on s'hi ubiquen només els professionals del llibre i de la rosa. Més enllà del centre de la ciutat, es mantenen també altres petites superilles a Les Corts, Poblenou, Sant Andreu i Sarrià.

Barcelona amplia la superilla literària per Sant Jordi | MARTA ORQUÍN

La Cambra del Llibre calcula que se superaran les gairebé 300 parades de llibres de l'any passat. Pel que fa a la crisi de la distribució, el Gremi de llibreters s'ha mostrat "molt tranquil" aquest dijous i diu que la regularitat en l'entrega és del 98% des del Nadal.

Sense pla alternatiu en cas de pluja

Després dels estralls provocats en diverses parades pel mal temps l'any passat, els organitzadors de Sant Jordi no han previst cap contingència en cas que es repetís la mateixa situació. "Tenir un pla B per ubicar tot això en un lloc a cobert és molt difícil, i cadascú ha de prendre les mesures que vulgui", ha apuntat el president de la Cambra del Llibre Patrici Tixis. Des del Gremi de Llibreters han coincidit que no s'ha previst res especial si bé han "recomanat" als paradistes que les parades que muntin siguin "professionals i homologades".