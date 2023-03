19:07

Es mantenen els retards a Rodalies pel descarrilament d'un vagó a la Sagrera

Renfe ha finalitzat fa una mica més de mitja hora el transbordament de 60 viatgers que han quedat tancats en un tren procedent de Mataró a La Sagrera per una sortida de via d'un dels "boggies" del tren, una de les peces del vagó formada per dos eixos. Mentre Renfe i Adif investiguen les causes del sinistre, es manté la circulació en via única entre el Clot i Sant Adrià, amb dos trens per hora i sentit a la R1 i RG1. El problema està afectant també indirectament als trens de la R3 i R4 que circulen amb retard, encara que la direcció de Renfe calcula que els horaris es recuperaran de manera progressiva.