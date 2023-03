17:26

Un jutge investiga un escorxador de l'Esquirol per un cas de contaminació d'una riera per aigües residuals

Un jutge de Vic investiga un escorxador de l'Esquirol (Osona) per un presumpte delicte ambiental, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN. La causa es va obrir al Jutjat d'instrucció de guàrdia de Vic el desembre del 2022 arran d'una denúncia del Grup de Defensa del Ter el 2019 per la contaminació a una riera. El Fiscal delegat de Medi Ambient de Barcelona va posar una querella criminal al Jutjat d'instrucció de guàrdia de Vic contra l'empresa i el gerent d'aquell moment. Acusa l'empresa de no tenir una depuradora prou dimensionada, fet que en algun moment va convertir la riera "com si fos una claveguera a cel obert". I al gerent, de "no fer res de forma eficient per evitar el dany ambiental que es va mantenir durant tant temps".