18:13

La Generalitat estableix els serveis mínims per a la vaga del 8-M

El Departament de Treball de la Generalitat ha establert els serveis mínims per a la vaga general convocada per aquest dimecres 8 de març amb motiu del Dia de la Dona. La conselleria dicta un 85% dels serveis mínims en el transport públic i manté el funcionament habitual en el transport escolar per a centres d'educació infantil i primària sense alternativa de desplaçament. En l'educació, hi haurà una persona de l'equip directiu del centre i 2 docents per cada 4 classes d'infantil i primària, i també un docent per cada tres grups de secundària.

En l'àmbit sanitari, es garantirà el desenvolupament habitual de les tasques relacionades amb les urgències, de les unitats especials de cures intensives o de naixements i del circuit assistencial de la covid. També caldrà atendre l'activitat quirúrgica inajornable i els tractaments urgents de quimioteràpia i radioteràpia.

La vaga està convocada pels sindicats Coordinadora Obrera Sindical, Intersindical-CSC, CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la Plataforma d'Interines Docents de Catalunya i la USTEC-STEs.