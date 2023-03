Després de nou anys seguits amb els preus de l’habitatge disparant-se, sembla que l’escalada de l’Euríbor comença a ressituar les coses. Bona mostra d’això és la dada del quart trimestre de 2022 amb una baixada intertrimestral de l'1,2% a Catalunya, i del 0,8% al conjunt de l’Estat, coincidint precisament amb la pujada dels tipus d’interès fins per sobre del 3%.

Malgrat tot, la mitjana de l'any es va tancar amb un increment mitjà dels preus del 7,1%, el més important en 15 anys. El sector confia que tot i l'estabilització de preus, difícilment segueixin registrant-se baixades importants. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana, Òscar Gorgues, ho justifica per l'escassa oferta i l'elevada demanda, sobretot a ciutats com Barcelona.

Per la seva banda, el preu de l’habitatge de segona mà va retrocedir un 1,6% en línia al que va passar al conjunt de l’estat on totes les CCAA van registrar caigudes tret de Navarra i les Canàries. En el conjunt de l’any la segona mà es va encarir un 4,5% interanual i un 7% de mitjana durant l'any.

Primera caiguda en dos anys

La caiguda dels preus del quart trimestre de 2022 comença a donar indicis del que pot passar aquest any. De fet, va ser el primer descens intertrimestral en prop de dos anys, quan va passar factura el confinament. Ara les causes són diferents i cal buscar-les en un context marcat per la pujada dels tipus d'interès per a fer front a l'escalada inflacionista, l'encariment del finançament i la frenada en les compravendes i concessió d'hipoteques.

El portal immobiliari Fotocasa, no obstant això, no preveu baixades significatives en el preu malgrat que veuen probables fluctuacions a l'alça o a la baixa, ja que el mercat haurà d'adaptar-se als canvis en la política monetària, i fins i tot, algun ajust a partir de la segona meitat de l'any, però allunyat de grans descensos perquè encara continua havent-hi una demanda intensa que contrasta amb l'escassetat de producte.