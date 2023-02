L'odissea d'accedir a un habitatge

Els preus dels habitatges estan desbocats. Llogar avui un pis és un 74% més car que l'any 2015, i si s'opta per la compra les famílies han d'estalviar, de mitjana, 8 anys de salari brut. És per això que alguns es veuen abocats a llogar habitacions, que a les grans ciutats, ja no baixen dels 550 euros.