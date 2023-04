A Catalunya es publiquen més de quatre llibres cada hora

Cada dia es publiquen al voltant de 100 llibres a Catalunya, una mitjana de més de quatre per hora. Juntament amb les altres llengües d'Espanya (castellà, gallec, basc i aranès), el país se situa per sobre la mitjana europea, amb una taxa de publicació per habitant molt més elevada que a altres regions com França, Alemanya i Itàlia.

De fet, té un gran pes en el conjunt de l'Estat; comptant versions en paper i digital, el 2021 es van editar 39.000 llibres a Catalunya, gairebé la meitat del total del país (49%). A més, segons dades recollides per la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, entre 2012 i 2021 el total de títols publicats al país ascendeix als quasi 400.000, entre els quals 95.000 han estat escrits en català (25,3%).

La indústria editorial catalana se supera Tot i no igualar l'alt nivell de 2007, quan es va tocar sostre just abans de la crisi financera, ni tampoc els anys que el precedien, les últimes xifres constatades demostren com la facturació de venda de llibres el 2021 va ser significativa. Es va aconseguir la millor xifra de l'última dècada, amb la qual es va arribar als 1.345 milions d'euros, un 52% del total d'Espanya. Segons consta a l'anuari estadístic del departament de Cultura, gairebé un terç de les vendes del sector (32,2%) van correspondre a obres literàries, un 19,7% per infantil i juvenil i un 16,3% per llibres de text no universitaris.

Els llibres en català guanyen números Per cada tres títols en castellà, s'edita un en català. Es calcula que el 2021 es van publicar més de 25.000 exemplars en la llengua espanyola per uns 10.000 en català. Aquesta proporció era major encara a principis de segle, quan un 30% dels nous títols eren en català, però actualment la xifra ha baixat al 25% aproximadament, sobretot pel significatiu increment dels volums publicats en castellà. D'altra banda, a l'última dècada, el període entre 2013 i 2022, es van registrar 235.000 llibres, dels quals un 67% van ser en castellà, i un 25% en català. Entre les llengües estrangeres, l'anglès va sumar un 4% del total, imposant-se al francès (1,3%) i al portuguès (0,6%). L'any que més cabuda van tenir els llibres de llengua estrangera va ser el 2012, amb un 9,9%. També es va aconseguir el màxim històric de traduccions al català. La xifra de títols originalment en català publicats en altres llengües va arribar a 300 el 2021, segons l'anuari estadístic de Cultura, el màxim des de l'inici de la sèrie històrica el 2011.