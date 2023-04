RTVE Catalunya festeja Sant Jordi amb una programació especial. Els serveis informatius despleguen un ampli operatiu per tot Catalunya, amb l'emissió de 'L'Informatiu' des d'un set al centre de Barcelona. El cultural 'Punts de vista' emet un programa especial des de la Plaça de Catalunya de la capital. I RNE 4 dedica també la seva programació a la Diada.

RTVE Catalunya es bolca com cada any en la Diada de Sant Jordi. Des de primera hora del matí, els serveis informatius despleguen un ampli operatiu per tot el territori, amb connexions al Canal 24horas i el Telediario. A més, 'L'Informatiu' s'emet en directe des d'un set situat en la confluència del Passeig de Gràcia amb el carrer Rosselló de Barcelona. El conduirà Laura Mesa, i Sandra Castells i Albert Font completaran l'actualitat informativa des dels estudis de Sant Cugat del Vallès. A les 14:00h a La 1 de TVE.

El programa diari d'actualitat cultural de RTVE Catalunya, 'Punts de vista' celebra Sant Jordi, la diada per excel·lència de la cultura catalana, amb un programa en directe des de la Plaça Catalunya de Barcelona. Les roses, la música i els llibres seran els protagonistes del programa presentat per Tània Sarrias. Pel set hi passaran nombrosos convidats, com ara Àngel Llàcer que acaba d'estrenar la seva versió d''El temps i els Conway' al TNC; l'actriu Vicky Luengo; Marta La Llana i Álvaro Augusto hi presentaran el documental coproduït per RTVE Catalunya i Filmin 'Terenci: La fabulació infinita', i la periodista de TVE Almudena Ariza parlarà de l'estrena del seu nou programa documental 'Españoles en conflicto'.

El programa també inclou un ampli resum de la 25a edició dels Premis Continuarà 2023 que es lliuren el dissabte 22. Tot plegat, amb les actuacions en directe de Ramon Mirabet i Dreambox Dance Center, entre d'altres artistes. A les 14:00h a La 2 de TVE.

L'emissora RNE 4 també es desplega per transmetre l'ambient festiu de la Diada per les ones amb connexions pel territori. A més, al programa 'Són 4 dies', que dirigeix i presenta Goyo Prados, s'hi presentarà el llibre recopilatori del programa de radioteatre 'Històries de l'altra banda', que ha editat Arola. El radioteatre, amb àmplia tradició a RNE, es va convertir en indispensable durant la pandèmia. Així va sorgir el compromís entre Ràdio 4 i la Sala Beckett amb els creadors i creadores i l'escena teatral catalana. Serà a les 9:00h a RNE 4.